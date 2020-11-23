نجم الأهلي السابق: هذا أخطر لاعبي الزمالك
الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:11 ص
محمد جمال
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كشف ضياء السيد، نجم الكرة المصرية سابقًا، عن عناصر القوى في صفوف قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أشرف بن شرقي هو أقوى العناصر في صفوف نادي الزمالك ولو الأهلي نجح في أنه يوقفه، الزمالك مش هيشوف قدامه طول الماتش".
وتابع: "أما علي معلول هو أقوى العناصر في صفوف النادي الأهلي وعلى نادي الزمالك البحث عن الحلول جبهته اليمنى من أجل إيقاف خطورة علي معلول من أجل مواجهة قوى النادي الأهلي في المباراة المرتقبة والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة".