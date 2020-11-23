نجم الأهلي السابق: هذا أخطر لاعبي الزمالك









كشف ضياء السيد، نجم الكرة المصرية سابقًا، عن عناصر القوى في صفوف قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أشرف بن شرقي هو أقوى العناصر في صفوف نادي الزمالك ولو الأهلي نجح في أنه يوقفه، الزمالك مش هيشوف قدامه طول الماتش".



