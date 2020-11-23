خبير: نشر 100 ألف ماكينة صرف آلي في مصر قليل لهذا السبب (فيديو)

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 04:54 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور أحمد منصور، خبير التكنولوجيا المالية، إن 30% ممن لديهم محافظ مالية لا يزيد عمرهم عن30 عامًا، واكبر 5 محافظًا استخداما للمحافظ الالكتروني هي القاهرة والإسكندرية والجيزة والدقهلية والشرقية.

وتابع "منصور"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "أكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن مباردة البنك المركزي لنشر ماكينة الصراف الآلي تهدف لزيادة التداول الأكبر للدفع الالكتروني، مضيفًا إلى أن الشعب المصري في حاجة لزيادة التوعية بسبل الدفع الالكتروني.

وتابع أن هناك طموح لزيادة كروت ميزة لـ20 مليون كرت، والمواطن في حاجة لزيادة التوعية بكيفية استخدام هذه البطاقة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن عدد ماكينات الصراف الألي التي ستنشر في المحافظات المختلفة تقدر بـ100ألف ماكينة، وهذا العدد ليس كبيرًا،عند المقارنة بتعداد الشعب المصري، لذلك هناك ضرورة للتوجه باستخدام الباركود في عملية البيع والشراء من خلال المحافظة الالكترونية على الهاتف.

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