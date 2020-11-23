وزير النقل يتحدث عن مترو الأنفاق وتطويره (فيديو)
الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:19 ص
هدى عبدالرازق
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنهم راعوا توقيع إتمام تعاقد هيئة الأنفاق مع وكالة الفرنسية لاستكمال تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق بحضور مع وزير النقل الفرنسي، والسفير الفرنسي.
وأشار "كامل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الخط الأول لمترو الأنفاق انشىء منذ عام 1986، لافتا إلى أنه لا يوجد مترو بالعالم يستمر في العمل لمدة تزيد عن 15 عاما، حيث لابد من تطويره وإعادة تأهيله.
وأضاف، أن الرئيس السيسي صدق على مشروع إعادة تأهيل خط مترو الأنفاق الأول حتى لا يعطل فجأة، لافتا إلى أن الوكالة الفرنسية وبنك إعادة الإعمار الأوروبي سيمولوا المشروع بقرض ميسر، وفترة سماح.
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