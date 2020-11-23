استقر سعر الدولار في بداية تعاملات البنوك اليوم الإثنين 23-11-2020 ، بعد أن شهت العملة الأمريكية حالة من التراجع المستمر خلال الفترة الأخيرة.









سعر الدولار اليوم الإثنين 23-11-2020 في البنوك المصرية اليوم









سجل سعر البنك المركزي 15.55 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع

سجل البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68جنيه للبيع.

سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سجل الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سجل بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سجل بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.



