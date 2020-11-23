سعر الدولار اليوم الإثنين 23-11-2020

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:11 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقر سعر الدولار في بداية تعاملات البنوك اليوم الإثنين 23-11-2020 ، بعد أن شهت العملة الأمريكية حالة من التراجع المستمر خلال الفترة الأخيرة.


سعر الدولار اليوم  الإثنين 23-11-2020 في البنوك المصرية اليوم 


سجل سعر البنك المركزي 15.55 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع 
سجل البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68جنيه للبيع.
سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.
سجل  الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.
سجل  بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.
سجل  بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يعلن جاهزية نجمي الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

منذ يوم

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

المقاولون العرب يضم لاعب الزمالك السابق

منذ حوالي 7 ساعات

كومان: لا أصدق أخطاء دفاع برشلونة بعد خسارة أتلتيكو

منذ ساعة و 13 دقيقة

"هافا نجيلا" تكشف تفاصيل جديدة عن صورة "رمضان".. ومتخصصة في الاعلام الإسرائيلي تكشف السبب

منذ حوالي 3 ساعات

3 عقاقير محتملة لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة

منذ ساعة و 13 دقيقة

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

منذ يوم

لجنة الفتوى الجديدة بالأزهر تُعيد الإخوان للصدارة (مستند)

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول وضع فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

منذ حوالي 7 ساعات

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

الكشف عن موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الرابعة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:47 م

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة

10:00 م

الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول وضع فيروس كورونا في مصر

07:32 م

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

12:58 م

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

04:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»