أصيل أبو بكر يطرح أحدث أغنياته "وجدى أنا" عبر "يويتوب"

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طرح المطرب الخليجى أصيل أبو بكر، أحدث أغنياته بعنوان "وجدى أنا"، عبر موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب" عبر القناة الرسمية لقناة "روتانا".



والأغنية من كلمات الشاعر أحمد سعيد النيادى، وألحان حامد هاشم، وتوزيع وليد فايد.



ويعتبر أصيل أبو بكر من الملحنين المهمين في الخليج، فقد تعاون مع عدد من الفنانين في مجال التلحين ومنهم عبد المجيد عبد الله في أغنية "احبك ليه انا مدري" والتي كانت من ألحان اصيل أبو بكـر، كما قام بتلحين عدد من الأعمال الفنية للمطرب عبد الله الرويشد والمطرب حسين الجسمى والمطرب عبد الكريم عبد القادر ووديانا حداد ورجاء بالمليح.



يذكر أن آخر أصيل أبو بكر شارك مؤخرا فى أوبريت وطنى حمل اسم "سلام من السعودية"، والذى شارك فيه نجوم السعودية وهم، محمد عبده، طلال سلامة، راشد الماجد، جابر الكاسر، خالد عبدالرحمن، عبادى الجوهر، رابح صقر، راشد الفارس، عبد المجيد عبدالله، عايض يوسف، داليا مبارك، ماجد المهندس، وكتب الأوبريت الشاعر عبدالله أبو راس، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وجرافيك ومونتاج محمود الحسن، مكساج وماستر جاسم محمد، والهدف من توعيه التزم بالبيت بسبب فيروس كورونا.



