أسعار الذهب اليوم الإثنين 23-11-2020.. تذبذب تراجع بسعر المعدن الأصفر

استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، بعد أن شهدت حالة من التذبذب التراجعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي.





أسعار الذهب اليوم الإثنين 23-11-2020:

سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى مستويات 815 جنيه وبلغ سعر الجرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 698.5 جنيهًا وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 931.5جنيهًا وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6520 جنيهًا





وتراجعت أسعار الذهب بقيمة 39 جنيهاً، خلال أسبوعين، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية مع إعلان شركتان توصلهما للقاح لوباء “كورونا”.





وقال ماجد أيوب، عضو نقابة تجار وصناع الذهب والمجوهرات بالشرقية، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 39 جنيها فى السوق المحلى على مدار تداولات أسبوعين، من بينهم 9 جنيهات فى الأسبوع الماضى، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، نتيجة صعود الدولار.





أضاف أن عيار 21 افتتح تداولات الأسبوع يوم الاثنين الماضى عند مستوى 822 جنيهاً، وأنهى تعاملات الأسبوع مساء السبت عند 813 جنيهاً، فى حين بدأت الأوقية عند 1887 دولاراً، وهبطت لمستوى 1871 دولاراً.





وأوضح أيوب أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 929 جنيهاً، وعيار 18 سجل 697 جنيهاً، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6504 جنيهاً.





وأشار إلى أن تزايد أعداد الإصابات بوباء كورونا، فى بعض الدول، بجانب أنباء عن تقديم الحكومة الأمريكية لحزمة من التحفيزات لدعم الاقتصاد فى مواجهة الوباء حد من استمرار تراجع الذهب.





وقال إن الحزم التحفيزية المقرر تطبيقها بالولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة وباء كورونا قد تدفع الأسعار للارتفاع وتوجه المستثمرين نحو الذهب مجدداً؛ نتيجة تراجع الدولار وارتفاع معدلات التضخم.