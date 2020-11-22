الفيوم يضع الرتوش الأخيرة قبل بداية القسم الثاني

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يواصل الفريق الكروي الأول بنادى الفيوم الرياضى استعداداته الجادة لمواجهة الألومنيوم بإفتتاحية مباريات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى والمقرر إقامتها الخميس المقبل على ملعب الثاني.



ويخوض الفريق تدريباته بملعب منتجع الآسيوطى سبورت تحت قيادة أحمد بكرى، المدير الفنى للفريق.



وخلال الساعات الماضية نجح مسؤلو الفيوم في ضم "مصطفى علي، حسين خالد، عبد الله راشد، ومصطفى جابر "ديدا".



وكان الفيوم نجح سابقا في التعاقد مع محمد أبو العلا، مهاجم تليفونات بنى سويف، حسام عيسى لاعب وسط بنى سويف، في صفقة انتقال حر.



وخاض الفريق الفيومى مباراة ودية أخيرة أمام نجوم المستقبل بالقاهرة وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 واحرز الفيوم لاعبه الجديد حسام عيسى.



وادى الفيوم مباراتين وديتين أمام جمهورية شبين ولافيينا ضمن استعدادات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني



وكان الفيوم بدأ الموسم الماضى بقيادة فنية لحسين عبد اللطيف، ثم محمد محسن أبو جريشة، وبعده محمد يوسف، ثم كرم جابر، والذى رحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم.



يذكر أن الفيوم أنهى موسم 2019/2020 بالمركز العاشر برصيد 21 نقطة عن مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني