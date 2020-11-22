خاص 7 لاعبيين يرحلون عن تليفونات بني سويف

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رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تليفونات بني سويف 7 لاعبين من القوام الأساسي عقب رحيل عيد مرازيق، وعدم التزام المستثمر مع النادي في تدعيم الفريق





وعلم الفجر الرياضي بأن اللاعبين حصلوا على حصولهم الإستغناء الخاص بهم تمهيدا لانضمامهم لفرق أخرى.



وضمت قائمة الراحلين عن صفوف التليفونات خلال الساعات الأخيرة كلا من "محمد عبد الرازق، محمد رجب "شيكو"، مصطفى عبد الرحيم "كشرى"، مؤمن محمد، أحمد أبو رضا، أحمد حسن "سامبا"، ومحمد كارم.



وجاء رحيل اللاعبين نظرا للظروف المادية الصعبة التى تجتاح نادى تليفونات بنى سويف خلال السنوات الماضية.



وكان تليفونات بنى سويف قد بدء الاستعداد للموسم الجديد منذ أسبوع تحت قيادة فنية جديدة لعيد مرازيق، المدير الفنى السابق للبنك الاهلى، وصاحب إنجاز الصعود للدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه.



وخاض الفريق تدريباته اليومية بمعسكر بمنيل شيخة وواجه جولدى وكوكاكولا وديا قبل أن يعلن مرازيق رحيله عن تدريب الفريق .



وشهدت قائمة الراحلين عن صفوف التليفونات ببداية فترة الإعداد كلا من "أحمد النحاس، نانا كوامى، أحمد فتحى، محمد أبو العلا، أحمد سقراط، أحمد إبراهيم تريكه، محمود عبده، بلال أحمد، ومحمود مبارك".



بينما سجلت القائمة الاولى للفريق ب 16 لاعبا وهم "مصطفى حسن، مؤمن محمد، أحمد معوض، محمد عبد الرازق، محمد صابر، أحمد مصطفى "بندق"، محمد رجب "شيكو"، محمد أشرف "اوشة"، أحمد أبو رضا، أحمد محمد حسن "سامبا"، عبد الرحمن اللاهونى، مانجا فوادى، مروان رمضان، مصطفى عبد الرحيم "كشرى"، هيثم جميل، ومحمد كارم )



وانهى تليفونات بنى سويف موسم 2019/2020 بالمركز السابع برصيد 30 نقطة بمجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.