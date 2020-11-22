هل تقف روجينا بجانب محمد رمضان في أزمته!؟

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:16 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي توقعات عن دور الفنانة روجينا في تخفيف عقاب النقابة للفنان محمد رمضان غدا في الإجتماع الخاص بالتطبيع وإثارة "رمضان" الجدل في اليوم الماضي.

وتوقع الجمهور وقوف الفنانة روجينا بجانب محمد رمضان رغم موقفها الصعب بسبب زوجها نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.

يذكر أن الفنان محمد رمضان آثار الجدل بسبب انتشار صورته مع مطربين إسرائيلين ولاعب كرة مما جعله حديث مواقع التواصل الاجتماعي وتعرض لهجوم كبير من الجمهور المصري وتشييد من الجمهور الإسرائيلي.

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