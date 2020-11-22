مديحة حمدي لـ"الفجر الفني": الليلة المحمدية ردا على الإساءة للرسول

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كشفت الفنانة مديحة حمدي عن حرصها على التواجد والمشاركة في الليلة المحمدية منذ ما يقرب من 25 عاما، مشيرة إلى أن التليفزيون كان يقدمها في البداية.



وأكدت الفنانة مديحة حمدي أنه لأول مرة يتم عرض الليلة المحمدية في مسرح البالون، مشيرة إلى أن من يقدم الليلة المحمدية يكون "مطلوب" من الله ورسوله.



وأشارت في تصريح لـ"الفجر الفني" إلى ان الهدف من إقامة العرض هذا العام هو رد الإساءة عن النبي (ص) من خلال المدح النبوي وتقديم الأشعار التي تمدك النبي والأغاني الدينية.



وأضافت "رسالتي للمشاهدين بأن رد الإساءة عن الرسول إلى جانب العمل الفني هو إحياء سنته قولا وفعلا ونطقا".



وتابعت "دائما الاستغفار والصلاة على النبي يجلب الرزق والشفاء من المرض ومحبة الناس وحسن الخلق".



وواصلت حديثها " أتمنى التوفيق لاستاذ جمال عبد الحميد والاستاذ أشرف عبد الغفور والاستاذ أحمد ماهر والاستاذ طارق الدسوقي ومدام سوسن بدر ومدام سهير المرشدي ومدام سميرة عبد العزيز ومدام سوسن بدر التوفيق".



وواصلت حديثها " في كل سنة نتناول السيرة المحمدية بشكل مختلف ونتناول كل عام صفة من صفات النبي، وهذا العام نتناول رد الإساءة عن النبي والتذكير بسنته".



ووجهت كلمة لزملائها في العمل " ادعوا ان ربنا يوفقنا في المهمة التي اختيرنا للقيام بها".