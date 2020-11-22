منتخب الشباب يخضع لـ"رابيد تيست" استعدادًا لبطولة شمال إفريقيا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:26 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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خضع أعضاء منتخب الشباب، تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، ظهراليوم، الأحد، لاختبار "رابيد تيست" للاطمئنان على سلامة الجميع، استعداداً لاستئناف معسكر شباب الفراعنة، قبل السفر إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتاينا .


ويخوض منتخب الشباب، فعاليات بطولة شمال إفريقيا، خلال الفترة من 15 إلى 24 ديسمبر، بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا.


من المقرر أن يخضع أفراد المنتخب لمسحة كورونا، خلال الأيام المقبلة، وأكد عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب مد فترة القيد لبطولة شمال إفريقيا لمدة 10 أيام لتصبح في العاشر من ديسمبر بدلا من أول ديسمبر المقبل، لمنح فرصة للمنتخبات لقيد لاعبين في حالة ظهور حالات كورونا قبل السفر مباشرة.


وأضاف محفوظ أن قرعة تصفيات أمم افريقيا ستقام نهاية الشهر الجاري عن طريق تطبيق الزووم لتحديد مواعيد المباريات والاستادات المقام عليها البطولة المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بموريتانيا.

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