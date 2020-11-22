انتهاء تصوير مسلسل "الآنسة فرح"

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انتهى فريق عمل مسلسل "الانسه فرح" من تصوير حلقات الموسم الثالث كاملًا، ليدخل بعدها في مرحلة المونتاج، استعدادًا لعرضه بعد انتهاء الجزء الثاني.





تكمل حكاية فرح وعائلتها في الموسم الجديد بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف، فبعدما مرت الأخيرة بحادث غير مجرى حياتها، تنطلق الأحداث الجديدة من داخل المستشفى لحظة وضع فرح لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها، والكثير من التطورات الكوميدية.



تدور أحداث الجزء الثاني حول انفصال "شادي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح" التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي