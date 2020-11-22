حمزة نمرة يعود بألبوم جديد و12 أغنية بعد غياب سنتين مع "ذا بيسمنت ريكوردز"

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتهى الفنان حمزة نمرة من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، والذي يسعى لإطلاقه قبل نهاية العام الجاري، ويعيده للساحة بعد سنتين منذ آخر ألبوماته.



وقرر حمزة ري عطش جمهوره لأغانيه بعد غياب طويل، بتقديمه قرابة 12 أغنية جديدة في ألبومه الجديد والخامس في مسيرته الفنية، من بينها أغنيتي "استعيذوا"، و"فاضي شوية"، ويسعى لمفاجأة محبيه بالألبوم كامل خلال الأسابيع المقبلة وقبل نهاية 2020، ويطلق جميع أغنياته بشكل فيديو كليبات مميزة في تصميمها، ويتعاون نمرة خلال الألبوم المنتظر مع شركة "The Basement Records ذا بيسمنت ريكوردز"، التي تتولى مهمة التوزيع الرقمي للألبوم.





وكشف محمد الشاعر، المدير التنفيذي، لـ"ذا بيسمنت ريكوردز"، أن الألبوم المنتظر سيقدم حمزة نمرة في قالب موسيقي غير معتاد، وتقديم أغانيه بأسلوب جديد وغير متوقع، بعدما تعاقدت رسميًا مع حمزة لتكون المسئولة عن توزيع جميع أغنيات الألبوم الجديد، عبر كافة المنصات الديجيتال، مثل يوتيوب وسبوتيفاي وآي تيونز، مضيفًا انتهاء حمزة من تسجيل جميع أغنيات الألبوم المقرر أن يحوي من 10 إلى 12 أغنية مختلفة، منها أغنية "استعيذوا" وأغنية "فاضي شوية"، والمقرر ظهور بشائره قريبا جدا على أن يتم إطلاق الألبوم كاملا قبل نهاية العام الجاري.




ويعيد الألبوم المنتظر حمزة للساحة الغنائية بعد غياب أكثر من سنتين منذ إطلاق ألبومه الأخير "هطير من تاني"، الذي ضم 10 أغنيات، من بينها "الواد العبيط" و"زهرة" و"بص بص"، بجانب رائعة "داري يا قلبي"، والتي ظهرت بشكل فيديو كليب مميز ونالت نصيب الأسد من النجاح الجماهيري ووصلت لرقم قياسي في عدد المشاهدات ناهز الربع مليار، بحصيلة تخطت 220 مليون مشاهدة.

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