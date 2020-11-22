مراكز تكنولوجية وبيانات مركزية.. كيف طورت الحكومة خدمات الصحة والمحليات؟

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تولي الدولة المصرية اهتماما بالغا بتطوير الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية المختلفة للمواطنين، من خلال تطوير المراكز التكنولوجية، وإطلاق بوابة تقدم خدماتها على الإنترنت، إلى جانب استحداث قاعدة بيانات مركزية إلكترونية لديها القدرة على تسجيل مختلف البيانات، وتقديم الدعم الفني للمبادرات الصحية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" خطوات الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتطوير خدمات الصحة والمحليات:



- دشنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع تطوير خدمات المحليات.



- تم تطوير 250 مركزا تكنولوجيا يقدم 120 خدمة على مستوى الدولة.



- وفي شهر أغسطس الماضي، تم إطلاق بوابة خدمات المحليات lgs.gov.eg، والتي تتيح حاليًا نحو 40 خدمة.



- تم تحصيل مبلغ قدر بنحو 36 مليون جنيه من خلال الدفع الإلكتروني على بوابة خدمات المحليات.



- تم تطوير 22 مركزا تكنولوجيا لخدمة المدن العمرانية الجديدة.



- تم الانتهاء من تطوير نحو 160 خدمة إلكترونية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان.



- إطلاق مبادرة المركز التكنولوجي المتنقل، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، والمحافظات المختلفة، لتقديم خدمات المحليات للمواطنين بشكل أيسر، وربط طلب الحصول على تراخيص البناء مع الصور الفضائية لمعاينة صلاحية الموقع للبناء، وذلك لتوفير الوقت والتكلفة.



- وبخصوص خدمات الصحة، تم تطوير خدمات المواليد والوفيات.



- تم تطوير نحو 4700 مكتب صحة على قاعدة بيانات مركزية إلكترونية لديها القدرة على تسجيل بيانات المواليد والوفيات لحظيا.



- يتم تقديم الدعم الفني للمبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة السمع، ومبادرة الضغط والسكر والأمراض المزمنة، ومبادرة السمنة والتقزم وأمراض الكبد لطلبة المدارس، ومبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي، ومبادرة الكشف عن فيروس سي.



- يتم دعم الهيئة العامة للرعاية الصحية فى المرحلة الأولى من تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.



- وبشأن منظومة حصر الأصول غير المستغلة، تسعى الحكومة للاستغلال الأمثل لموارد الدولة.



- تم البدء في تنفيذ برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة، بهدف وضع تصور لتعظيم الاستفادة منها.



- تم ربط الأمانة الفنية للمشروع بالمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، وقاعدة بيانات حصر أصول الدولة غير المستغلة، بهدف إعداد وتصميم قاعدة بيانات جغرافية "GEO DATA BASE" مجمعة لأراضي وعقارات أجهزة الدولة غير المستغلة والمطلوب التصرف فيها بالبيع أو المشاركة، واستخدام تطبيقات الجيوماتكس لتجميع وتخزين ونمذجة وتحليل وعرض البيانات الرقمية والوصفية والإحصائية المتعلقة بأصول الدولة العقارية.



- يتم إجراء أعمال الرفع المساحي والجغرافي والعمراني بأجهزة مساحية عالية الدقة، وإعداد تقارير بالوضع الراهن، وإصدار مقترحات لتطوير الأصول العقارية، مع إعداد خطط التصرف في هذه الأصول بما يتواكب مع استيعاب السوق العقارية جغرافيًا.



- يتم إنتاج وطباعة الخرائط والتقارير الخاصة بأصول الدولة، حيث تم حصر وتسجيل نحو 3962 أصلا في 24 محافظة.