هندرسون يخطط للرحيل عن مانشستر يونايتد في يناير المقبل

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الشكوك تحوم حول إستمرار دين هندرسون حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي وذلك لأنه لا يحظى بالكثير من الدقائق مع الفريق في الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن دين هندرسون الحارس الثاني للشياطين الحمر يفكر في الرحيل على سبيل الإعارة في يناير المقبل.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن هندرسون البالغ من العمر 23 عامًا تألق في الموسم الماضي مع شيفيلد يونايتد الأمر الذي جعل مانشستر يونايتد يستعيده في الصيف الماضي.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن هندرسون لعب في الموسم الحالي 3 مباريات فقط، حيث خاض مبارتين في كأس الرابطة الإنجليزية ومباراة واحدة في بطولة دوري أبطال أوروبا.