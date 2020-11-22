اورنچ مصر تستعرض أحدث حلول المدن الذكية خلال "Cairo ICT 2020"





أعلنت اورنچ مصر، الرائدة في مجال الاتصالات المتكاملة، عن مشاركتها في فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للتكنولوچيا Cairo ICT 2020 والتي ستنعقد خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجاري تحت رعاية وتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.









وقد استعرضت اورنچ مصر في جناحها مجموعة واسعة من أحدث حلولها وتقنياتها التي توجهها لدعم عمليات التحول الرقمي في المشاريع التكنولوجية الكبرى لاضافة الي الخدمات الرقمية المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وخدمات للأفراد في عدة قطاعات هامة.









وخلال الفعاليات كشفت اورنچ عن ابتكارات وحلول ذكية جديدة من شأنها تعزيز عملية التحول الرقمي في مصر في مجالات التعليم عن بعد والنقل الذكي والتجارة الإلكترونية، فضلا عن العديد من الخدمات المالية الإلكترونية واستبدال نقاط الولاء والحصول على خدمات الاتصالات المتنوعة من اورنچ.









ومن أحدث حلول المدن الذكية المتعلقة بالنقل والطرق عرضت اورنچ خدمة ITS التي تسمح بميكنة وادارة حركة المرور والاضاءة الذكية للطرق وكاميرات المراقبة المزودة بخاصية التعرف على الوجوه والافراد والتي تعد احد الركائز الاساسية التي تساعد على رفع الكفاءة الامنية للمدن.









كما استعرضت اورنچ خلال المعرض خدمات وحلول مركز بيانات العاصمة الادارية الجديدة الذي تصل تكلفته إلى 135 مليون دولاروتقوم اورنچ بوضع التصميم الخاصة به وكذلك بناءه وتشغيله . ويعد مركز البيانات الجديد أحد أكبر المراكز التكنولوجية الرئيسية في مصر والقارة الأفريقية وهو مركز بيانات على أحدث طراز يتميز بقدرته الكبيرة علي الاستيعاب والتعامل مع البيانات والمعلومات والتامين في مصر وافريقيا. وسيستضيف مركز البيانات مركز عمليات المدينة "جميع الحلول الذكية في العاصمة الجديدة" بالإضافة إلى مساعدة العاصمة الادراية الجديدة لتصبح مزود خدمة سحابية.









وبالنسبة للتعليم الذي يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة ورؤيتها لعام 2030 عرضت اورنچ نظاماً خاصاً لإدارة التعليم عن بعد، عبر منصة للتعلم الرقمي التفاعلية والتي تستطيع من خلالها المدارس والجامعات إدارة موارد الهيئات التعليمية التابعة لها بسهولة من خلال منصة واحدة. ويتيح النظام الجديد للطلاب الدراسة عبر الإنترنت والتواصل مع معلميهم وتحميل جميع المواد الدراسية والمحتوى التعليمي، وتسمح للآباء بتتبع تقدم الطلاب وتقييمهم، وللمعلمين بإرسال الاختبارات والمواد الدراسية والدورات التدريبية.









بالاضافة إلي ذلك يمكن من خلال المنظومة إدارة أسطول حافلات المدارس والجامعات وقد وفرت اورنج تقنيات خاصة لتتيح الاتصال بتلك المنصات عن بعد بطريقة سريعة وسهلة وآمنه وخاصة في الأماكن النائية والتي يتعذر الوصول اليها بشبكات نقل البيانات المعتادة. كما توفر اورنچ عدد من الباقات والاشتراكات التي طورت خصيصا لخدمة المنظومة التعليمية.









بالاضافة الي ذلك تعرض اورنچ أحدث خدماتها الرقمية لدعم العملية التعليمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة المنتور لادارة المحتوى التعليمي عبر خدمة الفيديو حسب الطلب . وستقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير المادة التعليمية للطلاب من خلال استضافتها عبر الحوسبة السحابية المقدمة من شركة اورنچ والمقرر إطلاقها في 1 ديسمبر 2020. كما سيتم استخدام "اورنچ كاش" كوسيلة للسداد عبر الهواتف الذكية.

وبهذه المناسبة، عبر الاستاذ هشام مهران نائب رئيس اورنچ مصر لقطاع الاعمال عن حماسه الشديد للمشاركة في الدورة الحالية من Cairo ICT 2020، وقال: "تعتبر الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للتكنولوچيا، حاسمة وهامة للغاية كونها تنعقد في ظل ظروف وتحديات خاصة نتيجة جائحة كورونا التى كشفت عن حاجة دول العالم إلى تعزيز جهودها من أجل التحول الرقمي والاعتماد الواسع على التكنولوجيا المتطورة في جميع مناحي الحياة".





وتابع مهران "في اورنچ مصر استثمرنا لسنوات طويلة في تعظيم قدراتنا التكنولوجية وعملنا على التوسع في مجالات تقنية هائلة مع إدراكنا بأن قطاع الاتصالات يعد حجر أساس لخدمات تقنية أعمق، وكان لابد لنا أن نعمل باجتهاد من هذا المنطلق للوصول إلى ما نحن عليه الآن".





وأضاف "هذا هو المستقبل الذي كنا نعمل من أجله، ونفخر بتقديم حزمة متطورة للغاية من الخدمات والحلول الذكية والأنظمة الإلكترونية الفعالة التي تعمل على تعزيز جهود التحول الرقمي في مصر على مستوى الدولة والمشاريع القومية وكذلك على مستوى القطاع الخاص والشركات المتوسطة والصغيرة، وفي نفس الوقت تقدم الحل الفعال لمواجهة أغلب التحديات المصاحبة لفيروس كورونا".



