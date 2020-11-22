"أغنية على الممر".. أفضل عرض مسرحي في المسابقة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:34 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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انطلق حفل ختام الدورة الخامسة من فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، يوم الجمعة الماضي بحضور عدد من الفنانين والاعلاميبن واهالي مدينة سيناء.

وأعلنت لجان تحكيم المسابقات المختلفة، عن الفائزين بجوائز المهرجان، وفاز في مسابقة مسرح محور الشارع والفضاءات غير التقليدية، حيث حصل عرض "تراث سيناوي" لفرقة مركز شباب العريش على شهادة تقدير، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للعرض الليبي "عجاف"، وحصل على أفضل عرض مسرحية "أغنية على الممر" من مصر.

مسرحية "اغنية على الممر" إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ الحفل بعرض فيديو كليب بعنوان: "مصر بتفتح أبوابها" للمطرب عماد كمال، وشارك فيه فريق عمل المهرجان وعدد من الضيوف من الدول المختلفة والفنانين منهم نضال الشافعي، ومروة عبد المنعم وأيمن الشيوي ومازن الغرباوي ود. إنجي البستاوي.

وشارك في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بدورته الخامسة، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، والتي انطلقت 16 نوفمبر الجاري، 11 عرضا مسرحيا في مختلف مسابقات المهرجان.

وأقيمت الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري، وتحمل اسم الفنانة القديرة الراحلة سناء جميل، وترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويرأس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي.

يقام المهرجان تحت رعاية الفنانة د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والهيئة الدولية للمسرح، والهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وأكاديمية الفنون، والمجلس الأعلى للثقافة، وقطاع الإنتاج الثقافي، والرعاية الإعلامية لـ "بوابة أخبار اليوم".
"أغنية على الممر".. أفضل عرض مسرحي في المسابقة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
"أغنية على الممر".. أفضل عرض مسرحي في المسابقة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
"أغنية على الممر".. أفضل عرض مسرحي في المسابقة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
"أغنية على الممر".. أفضل عرض مسرحي في المسابقة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
"أغنية على الممر".. أفضل عرض مسرحي في المسابقة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
"أغنية على الممر".. أفضل عرض مسرحي في المسابقة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
"أغنية على الممر".. أفضل عرض مسرحي في المسابقة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
"أغنية على الممر".. أفضل عرض مسرحي في المسابقة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
"أغنية على الممر".. أفضل عرض مسرحي في المسابقة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
"أغنية على الممر".. أفضل عرض مسرحي في المسابقة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

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