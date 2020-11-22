الإمارات تفوز بجائزة الإسهامات المتميزة في مجال التمويل الشامل

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:09 م
بوابة الفجر
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اختارت لجنة التحكيم بمجلة "كابيتال فاينانس إنترناشيونال" هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية للفوز بجائزة "الإسهامات المتميزة في مجال التمويل الشامل للعام 2020".

ووفق لتقرير لجنة التحكيم بالمجلة التي تصدر من المملكة المتحدة تم منح الجائزة للهيئة تقديراً للأساس الراسخ الذي ترتكز عليه رؤية الهيئة، والمتمثل في روح التعاون الذي تتمتع به على الصعيد المهني واستراتيجيتها الرامية إلى تحقيق الاستدامة، واعتمادها أحدث النظم التقنية الهادفة إلى تأمين بيئة العمل عن بعد وضمان استمرارية الأعمال في ظل جائحة كوفيد19 إضافة إلى حرص الهيئة على استطلاع آراء أصحاب المصلحة حول مسودات القرارات من خلال البوابة الإلكترونية؛ ما يمنح الجمهور فرصة للمشاركة في عملية صنع القرار.

ووصف تقرير المحكمين الهيئة بأنها جهة رائدة وشريك صاحب سمعة رفيعة ومرموقة في الأسواق الناشئة، ونوه إلى أنها تعمل بصورة وثيقة مع مجموعة البنك الدولي فيما يتعلق بالقواعد التنظيمية والمسائل المتصلة بالحوْكمة على المستوى الدولي.

ولفت التقرير إلى أن الهيئة لديها قنوات تواصل اجتماعي نشطة، وتعمل على توظيف التطبيقات الذكية توظيفاً فعالاً.

وأضاف تقرير الجائزة أن الهيئة وضعت قائمة أولويات استراتيجية هدفت إلى تعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة ودعم الدور الذي تؤديه في الهيئة وعلى مستوى الصناعة. وتسعى الهيئة إلى الانتقال بأسواق رأس المال إلى النموذج الأفقي وإلى رفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة.وتهدف الهيئة أيضاً إلى تعزيز أسواق رأس المال الإسلامية وإلى إيجاد أسواق مالية مستدامة بالعمل مع هيئات وجهات حكومية إقليمية؛ لفتح سقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي يساعد على وضع معايير صارمة تمنح الأولوية لأداء مؤشرات الحوْكمة البيئية والاجتماعية وحوْكمة الشركات.

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