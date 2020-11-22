الأهلي يلاقي الاتحاد السكندري على ستاد السويس الجديد في نصف نهائي كأس مصر

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تلقى النادي الأهلي خطابًا من اتحاد الكرة، يخطره بإقامة مباراة الاتحاد السكندري في الثامنة من مساء الأول من ديسمبر المقبل على استاد السويس الجديد، في إطار منافسات الدور قبل النهائي بمسابقة كأس مصر.


وكان الأهلي قد صعد إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة أبو قير للأسمدة أمس بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية.


وفي سياق آخر أجرى وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كوورنا المستجد كوفيد-19.

وطلبت الشركة التي تقوم بإجراء مسحات لفريق الأهلي خضوع اللاعب لمسحة طبية جديدة والحصول على عينة جديدة خاصة وأن العينة الأولى لم تكن واضحة.

ومن المنتظر أن تظهر نتيجة المسحة التي أجراها وليد سليمان غدًا حيث ستحدد المسحة موقف اللاعب من الانضمام إلى معسكر الفريق الأحمر المغلق والذي بدأ اليوم الأحد.

وكان لاعبو الأهلي والجهاز الفني قد أجرو مسحة طبية أمس، قبل الدخول في المعسكر المغلق ‏استعدادًا لمواجهة الزمالك، التي تقام يوم 27 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة في نهائي دوري أبطا‏ل إفريقيا.‏

ويحرص الأهلي على اتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع البروتوكول الطبي قبل ‏المباريات الرسمية.‏

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