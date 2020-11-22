بالأبيض والأسود.. ياسمين عبدالعزيز تغازل جمهورها

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شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت ياسمين بالصورة أنيقة وجميلة مرتدية فستان أسود ، اعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل ، ووضعت القليل من الميكب المتناسب مع إطلالتها.



ولاقت الصورة تفاعل الكثير من متابعيها وتباينت الكثير من التعليقات أهمها :" قمراية وجميلة ربي يحفظك".



يشار أن ياسمين عبدالعزيز شاركت مؤخرًا في مسلسل "ونحب تاني ليه " وتم عرضه في دراما رمضان 2020، وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.



وشارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.





