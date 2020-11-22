صناع الخير: توزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية ودواجن و12 ألف قطعة ملابس بقرى الفيوم الأكثر احتياج

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 06:21 م
بوابة الفجر
ريهام على
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بدأت مؤسسة صناع الخير في توزيع محتويات القافلة الإنسانية التي اطلقها صندوق تحيا مصر الجمعة الماضية بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد كبير من المسئولين.

وأكد الدكتور محمد عبد الجليل، مدير ادارة المشروعات بصناع الخير، أن عملية التوزيع تتم بإشراف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وان صناع الخير شاركت بتوزيع بعض محتويات القافلة من المساعدات الغذائية والدواجن والملابس في القري الاكثر احتياجا في محافظة الفيوم حيث تم التوزيع في 5 مراكز وهم مركز ( يوسف الصديق،ابشواي، اطسا، سنورس، طامية) لافتا إلي أنه تم توزيع عدد 8000 ألاف كرتونة غذائية بالإضافة إلي 16000 الف فرخة مجمدة و12 ألف قطعة ملابس.
 
وأضاف، أن التوزيع في المراكز الخمسة شمل 23 قرية وهم (جبل النجار الشوشنة،صالح كريم، البجوري، خير،الصفيح،قرية موسي والخضر، القرية الثانية، عزبة الذهب، بطن اهريت، القرية الأولي، دار السلام، حنا حبيب، القرية الثامنة، أباظة، قوتة، شكشوك، ابشواي، زيد، الوابور، الحجر، السليين، عفيفي).

يذكر ان مؤسسة صناع الخير للتنمية تشارك في قافلة صندوق تحيا مصر الانسانية الكبرى لرعاية مليون مواطن بتوزيع 200 طن مواد غذائية جافة و60 طن دواجن مجمدة و23 الف قطعة ملابس في اربع محافظات هى محافظات الشرقية والغربية والبحيرة والفيوم وتاتى مشاركة مؤسسة صناع الخير، في القافلة في إطار سلسلة مشاركات المؤسسة، في عدد من المبادرات الرئاسية من ضمنها مبادرة حياة كريمة ونور حياة لدعم مجال الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية تنفيذًا لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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