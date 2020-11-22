مصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة بكتلة خرسانية ببني سويف

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 06:14 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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لقيت فتاة مصرعها وأصيب 4 آخرين في تصادم سيارة ملاكي بكتلة خرسانية على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، اليوم الأحد، وتم نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، مروه عبد الجواد محمد، 20 سنه، قنا، جثة هامدة.

كما استقبلت طواري المستشفى، خالد أحمد توفيق، 48سنه، قنا، لا يعمل، اشتباه نزيف داخلي بالبطن، ومحمد خالد أحمد، 18 سنه، قنا، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وخالد عبد الجواد محمد، 30 سنه، قنا، مصاب بجرح قطعي بالصدر، ويازيد خالد عبد الجواد، طفل، سنه ونصف، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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