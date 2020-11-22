عودة رعاة كنيسة بلقاس بعد الإصابة بفيروس كورونا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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عاد كلا من القمص ابرام القمص يوسف والقمص توما القمص يوسف رعاة كنيسة السيدة العذراء مريم ببلقاس بإيبارشية دمياط وكفر الشيخ وبراري بلقاس وسط فرحة كبيرة من شعب الكنيسة. 

وذلك بعد شفاءهم الإصابة بفيروس كورونا ( كوڤيد 19) وكان الآباء قد بدأوا العزل والعلاج بعد فترة صعبة بالعناية المركزة بمستشفى التأمين الصحى بسندوب تلقوا فيها كامل الدعم والاهتمام وكان الآباء ممتنين للمجهود الكبير المبذول من وزارة الصحة والرعاية الشاملة وتم الشفاء والعودة لكنيستهم بسلام.

وفى سياق منفصل شهدت إيبارشية شبرا الخيمة اليوم إضافة رعوية بسيامة ستة كهنة جدد لثلاثة من كنائس الإيبارشية، إلى جانب منح أحد كهنتها رتبة القمصية.

وصلى مطران الإيبارشية نيافة الأنبا مرقس صباح اليوم قداس الأحد الثاني من شهر هاتور بكنيسة الشهيد مارجرجس (مقر المطرانية) وخلاله، صلى صلوات سيامة الكهنة الست للكنائس الثلاث، وهي: كنيسة القديس الأنبا بولا بميدان عبد المنعم رياض: الشماس سامي غالي باسم القس بنيامين،الشماس سامح سامي باسم القس اسحق،كنيسة القديس الأنبا موسى والشهيدة ابوللونيا والقديس الأنبا كاراس بمنطقة أم بيومي: الشماس ميلاد لويز باسم القس يوناثان، الشماس ماهر عياد باسم القس تداوس.

كنيسة السيدة العذراء والقديسين الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بمنطقة منطي:الشماس صليب ميلاد باسم القس ابيب،الشماس ماهر رشدي باسم القس بولا.

كما منح نيافته القس تكلا رزق كاهن كنيسة القديس الأنبا بولا بمنطقة أم بيومي، رتبة القمصية.

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