الأربعاء.. الأعلى للثقافة يعقد الأمسية الشعرية إشراقات شعرية بدار الأدباء

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تنظم لجنة الشعر بالمجلس ومقررها الدكتور محمد أبو الفضل بدران؛ وبالتعاون مع مجلس إدارة دار الأدباء برئاسة الشاعر أحمد سويلم؛ أمسية شعرية بعنوان: "إشراقات شعرية"، وتبدأ الأمسية في تمام السادسة من مساء الأربعاء الموافق ٢٥ نوفمبر الحالي بمقر دار الأدباء ١٠٤ ش القصر العيني أمام مجلس الشيوخ.
ويشارك بها كل من الشعراء: إيرين يوسف، وخلف جابر، وسالم الشهباني، وشريف أمين، وكريم ماهر، ومحمد غازي النجار، ومحمود بيومي، ومحمود سباق، ونيرمين علي، ونيفين جابر، ويدير الأمسية أحمد حسن.
تطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
كما تبث الندوة"أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك.

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