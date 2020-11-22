جمارك دمياط تحبط محاولة تهريب حشيش بقيمة ٣٠٠ مليون جنيه

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى – الأمن العام"، والإدارة العامة لأمن الموانىء من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول إلى ميناء دولة آخرى.. وصولًا إلى ميناء دمياط البحرى "ترانزيت" ، ومشمولها المستندى "ألواح خشبية"، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من مخدر الحشيش ضمن مشمولها.



وتم تشكيل لجنة "أمنية – جمركية" لتفتيش الحاوية بميناء دمياط البحرى، أسفرت أعمالها عن ضبط (30 ألف طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها 6 أطنان)،



وتقدر القيمة المالية للمضبوطات (480،000،000 - أربعمائة وثمانون مليون جنيه تقريبًا) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

