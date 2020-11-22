"التمثيل التجاري": انتهاء خطة زيادة الصادرات إلى إفريقيا ديسمبر المقبل

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
أ ش أ
Advertisements
كشف مدير إدارة إفريقيا بجهاز التمثيل التجاري الوزير المفوض الدكتور عبد العزيز الشريف، أنه من المستهدف الانتهاء من إعداد خطة لزيادة صادرات مصر إلى إفريقيا بنهاية شهر ديسمبر المقبل، التي تستهدف وصول قيمتها لنحو 30 مليار دولار خلال 3 سنوات.

وأوضح الشريف - خلال الندوة الإلكترونية التي نظمتها غرفة الإسكندرية التجارية، تحت عنوان" استعراض الاستراتيجية الوطنية للتحرك نحو افريقيا" اليوم الأحد - أنه بنهاية الشهر المقبل ،ستكون هناك خريطة بالفرص الحقيقة المتوافرة للمنتجات المصرية بكل دولة إفريقية.

وقال إن الخطة تعتمد على إنشاء قاعدة متكاملة تتضمن تحليل الأسواق المستهدف، وتقييم الموقف الحالي بالنسبة للمنتجات والسلع المصرية، وخلق فرص تصديريها بشكل علمي سليم، موضحا أن أنه يتم تحديد أهم القطاعات والقطاعات الفرعية التي يمكن التركيز عليها، كما يتم تقسيم المناطق والأقاليم إلى أقاليم فرعية مشتركة في الخصائص والأذواق وثقافة الاستهلاك وهيكل الواردات الصناعية.

وأضاف أن اتجاهات التجارة والاستثمار بين مصر والدول الإفريقية تشمل إنشاء لجان مشتركة، ومعارض دولية، وبعثات ترويجية، لافتا إلى أن أهداف خطة التحرك لإفريقيا تشمل تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والترتيبات التجارية مع الدول الإفريقية، وترشيد إحلال الواردات لدعم الصناعة المحلية، والترويج للاستثمارات المصرية في القطاعات ذات الأولوية للدول الإفريقية ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى تمثيل مصالح مصر الاقتصادية في المنظمات الإفريقية، ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على حصة مصر في أسواق التصدير الحالية، وفتح أسواق جديدة.

وأشار إلى أن مصر وقعت عدة اتفاقيات مختلفة مع الدول الإفريقية، أبرزها اتفاقية "الكوميسا"، والتي تضم 21 دولة، آخرهم تونس، وهي أكبر سوق للصادرات المصرية، إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية الكبرى. ولفت الشريف إلى أن المستهدف زيادة نسبة مصر التي لا تتجاوز 1% من واردات القارة الإفريقية التي تتجاوز 700 مليار دولار سنويا، لتصل إلى 5-10% مستقبلا.

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

منذ حوالي 23 ساعة

3 عقاقير محتملة لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

منذ ساعتين و 19 دقيقة

فرج عامر: سموحة يستهدف ضم ثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

نجم الزمالك على بعد خطوة من بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الرابعة

منذ 40 دقيقة

عقوبة مغلظة تنتظر إمام عاشور بعد أحداث كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يطالب نجمه بصرف النظر عن عرض براميدز

منذ حوالي 5 ساعات

المقاولون العرب يضم لاعب الزمالك السابق

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موسيماني يحدد موعد إعلان قائمة الأهلي لنهائي القرن

منذ أقل من ساعتين

وليد سليمان يُجري مسحة طبية للكشف عن موقفه من الإصابة بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:20 م

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

04:01 م

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

12:58 م

الكشف عن موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الرابعة

05:59 م

المقاولون العرب يضم لاعب الزمالك السابق

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»