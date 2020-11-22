"التمثيل التجاري": انتهاء خطة زيادة الصادرات إلى إفريقيا ديسمبر المقبل

كشف مدير إدارة إفريقيا بجهاز التمثيل التجاري الوزير المفوض الدكتور عبد العزيز الشريف، أنه من المستهدف الانتهاء من إعداد خطة لزيادة صادرات مصر إلى إفريقيا بنهاية شهر ديسمبر المقبل، التي تستهدف وصول قيمتها لنحو 30 مليار دولار خلال 3 سنوات.





وأوضح الشريف - خلال الندوة الإلكترونية التي نظمتها غرفة الإسكندرية التجارية، تحت عنوان" استعراض الاستراتيجية الوطنية للتحرك نحو افريقيا" اليوم الأحد - أنه بنهاية الشهر المقبل ،ستكون هناك خريطة بالفرص الحقيقة المتوافرة للمنتجات المصرية بكل دولة إفريقية.





وقال إن الخطة تعتمد على إنشاء قاعدة متكاملة تتضمن تحليل الأسواق المستهدف، وتقييم الموقف الحالي بالنسبة للمنتجات والسلع المصرية، وخلق فرص تصديريها بشكل علمي سليم، موضحا أن أنه يتم تحديد أهم القطاعات والقطاعات الفرعية التي يمكن التركيز عليها، كما يتم تقسيم المناطق والأقاليم إلى أقاليم فرعية مشتركة في الخصائص والأذواق وثقافة الاستهلاك وهيكل الواردات الصناعية.





وأضاف أن اتجاهات التجارة والاستثمار بين مصر والدول الإفريقية تشمل إنشاء لجان مشتركة، ومعارض دولية، وبعثات ترويجية، لافتا إلى أن أهداف خطة التحرك لإفريقيا تشمل تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والترتيبات التجارية مع الدول الإفريقية، وترشيد إحلال الواردات لدعم الصناعة المحلية، والترويج للاستثمارات المصرية في القطاعات ذات الأولوية للدول الإفريقية ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى تمثيل مصالح مصر الاقتصادية في المنظمات الإفريقية، ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على حصة مصر في أسواق التصدير الحالية، وفتح أسواق جديدة.





وأشار إلى أن مصر وقعت عدة اتفاقيات مختلفة مع الدول الإفريقية، أبرزها اتفاقية "الكوميسا"، والتي تضم 21 دولة، آخرهم تونس، وهي أكبر سوق للصادرات المصرية، إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية الكبرى. ولفت الشريف إلى أن المستهدف زيادة نسبة مصر التي لا تتجاوز 1% من واردات القارة الإفريقية التي تتجاوز 700 مليار دولار سنويا، لتصل إلى 5-10% مستقبلا.



