موقع سويدي يكشف محاولات أردوغان لنشر بذور الإرهاب بالمجر

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 05:07 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
وكالات
Advertisements

كشف موقع سويدي النقاب عن محاولات للرئيس رجب طيب أردوغان نشر بذور الإرهاب بالمجر عبر هيئة خيرية تركية تتعاون مع تنظيم القاعدة.

 

 وقال موقع "نورديك مونيتور"، السويدي إن الجماعة الإسلامية، التي تعد أقدم الجماعات الإسلامية في المجر، وتأسست عام 1990، اتفقت مع هيئة خيرية تركية على صلة بالاستخبارات وتتعاون مع تنظيم القاعدة الإرهابي، لإجراء مشروعات مشتركة في المجر.

 

وذكر بيان صحفي صادر عن هيئة الإغاثة الإنسانية، وحقوق الإنسان والحريات التركية، أن رئيس الجماعة الإسلامية في المجر سلطان بوليك، زار مقر المؤسسة الخيرية في إسطنبول.

 

والتقى بوليك في 9 يوليو 2020 عثمان أتالاي، عضو مجلس أمناء الهيئة، لمناقشة "وضع المسلمين في المجر" و "المشاريع التي تنفذها الهيئة في المنطقة".

 

وأشار التقرير إلى أن الوكالات التركية مثل هيئة الإغاثة، ووكالة التعاون والتنسيق التركية؛ وهيئة الأتراك في الشتات؛ ومعهد يونس إمري، أذرع لحكومة أردوغان في الخارج، وتشكل العمود الفقري للترويج لسياسات أردوغان.

 

وأوضح أن هيئة الإغاثة الإنسانية تعمل كذراع لخدمة أهداف حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الذي يقوده الرئيس أردوغان، واتُهمت بتهريب أسلحة إلى إرهابيين موالين للقاعدة في سوريا في تحقيق لمكافحة الإرهاب أجراه المدعي العام في مقاطعة فان شرقي تركيا.

 

وخلص التحقيق في نشاط خلية القاعدة بتركيا، إلى قيام إبراهيم شين، عنصر بارز في التنظيم واعتقل في باكستان وسجن في غوانتانامو حتى العام 2005 قبل تسليمه لتركيا، وشقيقه عبد الرحمن شين وآخرون، بإرسال أسلحة وإمدادات لمجموعات القاعدة في سوريا بمساعدة المخابرات التركية.

 

ولطالما وجهت روسيا اتهامات لهيئة الإغاثة الإنسانية بتهريب الأسلحة إلى الجماعات المتطرفة في سوريا، وفقًا لوثائق استخباراتية قُدمت إلى مجلس الأمن الدولي في 10 فبراير/ شباط 2016.


 حتى أن وثائق المخابرات الروسية قدمت أرقام لوحات تراخيص الشاحنات التي أرسلها هيئة الإغاثة الإنسانية محملة بالأسلحة والإمدادات الموجهة للجماعات التابعة للقاعدة بما في ذلك جبهة النصرة.


وأشارت رسائل البريد الإلكتروني المسربة لبيرات البيرق، صهر الرئيس أردوغان ووزير المالية والخزانة السابق، إلى تورط الهيئة في تسليح الفصائل الليبية. الوثيقة السرية التي تم العثور عليها في رسائل البريد الإلكتروني المسربة تروي كيف طلب مالك شركة شحن وحاويات مفلسة تعويضات من الحكومة التركية عن الأضرار التي لحقت بسفينته أثناء نقل أسلحة بين الموانئ الليبية بأمر من السلطات التركية في عام 2011.

 

وكشفت الوثيقة جميع تفاصيل شحنة أسلحة وافقت عليها الحكومة التركية للمتمردين على متن سفينة تعاقدت هيئة الإغاثة.

 

وساعدت حكومة أردوغان في إنقاذ هيئة الإغاثة من المشاكل القانونية في تركيا، بينما حشدت الموارد والنفوذ الدبلوماسي لدعم عملياتها على الصعيد العالمي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

المقاولون العرب يضم لاعب الزمالك السابق

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عقوبة مغلظة تنتظر إمام عاشور بعد أحداث كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

منذ حوالي 21 ساعة

فرج عامر: سموحة يستهدف ضم ثنائي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك على بعد خطوة من بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يضم 4 لاعبين غير مقيدين إفريقيا لمعسكر مباراة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

منذ ساعة و 6 دقيقة

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ يوم

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

3 عقاقير محتملة لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأهلي يطالب نجمه بصرف النظر عن عرض براميدز

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة زواج رضوى الشربيني من زوج منى الشاذلي

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يحدد موعد إعلان قائمة الأهلي لنهائي القرن

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

صحيفة أمريكية: تركيا تدعم تنظيم القاعدة الإرهابي

لماذا يضع "أردوغان" نفسه واصيًا على سوريا؟‎

الولايات المتحدة تضع أربع شركات تركية علي قائمة الأرهاب

أردوغان يشعل غضب المجتمع الدولي بإرسال مرتزقة لليبيا

هذه أسلحة الرئيس التركي أردوغان لتخريب سوريا

لتدمير المنطقة.. وثائق مسربة تؤكد تورط أردوغان مع تنظيم القاعدة في ليبيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

12:58 م

المقاولون العرب يضم لاعب الزمالك السابق

04:00 م

3 عقاقير محتملة لعلاج فيروس كورونا

12:50 م

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»