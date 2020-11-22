موسيماني يحدد موعد إعلان قائمة الأهلي لنهائي القرن
حدد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الموعد الرسمي للإعلان عن قائمة المارد الأحمر التي ستخوض نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وسيتم إعلان قائمة الفريق من قبل موسيماني
فور إعلان نتيجة مسحة كورونا والتي سيتم الكشف عنها اليون قبل التدريبات الجماعية
للمارد الأحمر.
كما طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي
من كل من عمرو السولية ومحمد هاني، وجونيور أجايي، ومحمود كهربا، وعلي معلول، للخضوع
الى مسحة كورونا مع الفريق قبل الدخول في معسكر مغلق.
وضرب الأهلي موعدًا مع الزمالك في المباراة
النهائية، بعدما نجح في تخطي عقبة نادي الوداد المغربي، بعد الفوز عليه في مباراة
نصف النهائي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية
بين الأهلي والزمالك، يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.