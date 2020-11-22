موسيماني يحدد موعد إعلان قائمة الأهلي لنهائي القرن

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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حدد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الموعد الرسمي للإعلان عن قائمة المارد الأحمر التي ستخوض نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وسيتم إعلان قائمة الفريق من قبل موسيماني فور إعلان نتيجة مسحة كورونا والتي سيتم الكشف عنها اليون قبل التدريبات الجماعية للمارد الأحمر.

 

كما طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من كل من عمرو السولية ومحمد هاني، وجونيور أجايي، ومحمود كهربا، وعلي معلول، للخضوع الى مسحة كورونا مع الفريق قبل الدخول في معسكر مغلق.

 

وضرب الأهلي موعدًا مع الزمالك في المباراة النهائية، بعدما نجح في تخطي عقبة نادي الوداد المغربي، بعد الفوز عليه في مباراة نصف النهائي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

 

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك، يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

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