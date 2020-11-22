رئيس مدينة كفر شكر يناقش إجراءات مواجهة كورونا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:57 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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عقد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، اليوم الأحد، اجتماعًا مع الجهات التنفيذية بالمركز والمدينة، بهدف مناقشة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظًا على صحة وحياة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار حرص اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة الاهتمام والحفاظ على صحة وحياة المواطنين.

شارك فى الاجتماع نائبي رئيس المركز والمدينة والسادة رؤساء الوحدات المحلية والإدارات التعليمية والصحية والشباب والرياضة والتموين وممثلى دور العبادة بالمركز والمدينة.

وقال رئيس المركز والمدينة، أننا نعمل على استمرار النظافة العامة وتطهير كافة الشوارع والطرق بقرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح رئيس المركز والمدينة ضرورة ارتداء أهالينا المواطنين الكمامة فى كافة المصالح الحكومية والخدمات والمواصلات وتطبيق التباعد الاجتماعى حفاظا على صحة وحياة أهالينا المواطنين الذين نعمل على راحتهم وخدمتهم فى شتى المجالات لشعور هم بالرضا التام.

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