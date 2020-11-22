مصلحة الضرائب تعلن عن وظائف خالية والتقديم إلكتروني

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن حاجتها للتعاقد مع عدد 1700 مأمور ضرائب ( مأمور ضرائب فحص - مأمور ضرائب حصر ) على مستوى محافظات الجمهورية بالاعلان رقم (1) لسنة 2020 .





وأوضح بيان مصلحة الضرائب بأنه يشترط للتقديم في هذا الاعلان ما يلي أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية ، وأن يكون لائقاً طبياً ، وأن يكون من المقيمين إقامة دائمة بالمحافظة المتقدم اليها، وأن تكون مثبتة كمحل إقامة له ببطاقة الرقم القومى فى تاريخ هذا الإعلان ، وأن يكون حاصلا على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة) بتقدير عام جيد جدا على الاقل ، و ألا يزيد سن المتقدم عن ٢٧ عاماً ميلادياً فى تاريخ هذا الإعلان ، وذلك وفقا لحكم المادة الخامسة عشرة من القانون رقم (٨٥ )لسنة ٢٠٢٠ ،ومع عدم الاخلال بحكم المادة (١٤ ) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (٨١ ) لسنة ٢٠١٦ .





وأوضح بيان مصلحة الضرائب المستندات المطلوبة للتقدم وهى استيفاء بيانات طلب التوظيف المتاح على الموقع الرسمي لوزارة المالية ، وذلك للمستوفين لشروط التقدم فقط ، وتحميل صورة من المؤهــل الدراسى الحاصل عليه المتقدم ، وأيضا تحميل صورة من شهادة الميلاد المميكنة ، وتحميل صورة من بطاقة الرقم القومى ، على أن تكون سارية في تاريخ هذا الاعلان ، وتحميل صورة من شهادة تبين الموقف من التجنيد لأداء الخدمة العسكرية على الموقع ، وذلك بالنسبة إلى المتقدمين من الذكور ، وتحميل صورة من صحيفة الحالة الجنائية ، على أن تكون حديثة وصادرة باسم وزارة المالية ،و أخيرا تحميل صورة شخصية للمتقدم على الموقع.





وأشار البيان إلى أنه يشترط للترشح للتعاقد اجتياز المتقدمين المستوفين لشروط التقديم لاختبارات التقييم والتي ستتم بشكل الكتروني ، وذلك بنسبة ٧٥ %على الأقل في مجالات (المحاسبة بصفة عامة بالتركيز على المحاسبة الضريبية - القوانين الضريبية - الحاســب الآلي –المهارات الشخصية الاساسية - اللغة الانجليزية)، وسيتم عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين ممن اجتازوا الاختبارات الالكترونية فقط، كما سيتم طلب أصول المستندات السابقة ، وغيرها من المستندات المقررة قانوناً، بالإضافة إلى إجراء كشف طبي ، وذلك بالنسبة للمتقدمين المرشحين للتعاقد ويتم التقديم للإعلان على الرابط التالي

https://www.incometax.gov.eg/vac.asp





وذلك بداية من 22 نوفمبر 2020 ولمدة شهر .





واستعرض بيان مصلحة الضرائب محتوى اختبارات التقييم حيث يحتوي الاختبار على عدد من الأسئلة التي تغطى المجالات التالية المحاسبة الضريبية (الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيين/ الضريبة على أرباح الاشخاص الاعتبارية/ الضريبة على القيمة المضافة) ،وأساسيات المحاسبة المالية ، ومبادئ المراجعة ، و معلومات قانونية ضريبية ذات صلة بقوانين: الضريبة على الدخل/ الضريبة على القيمة المضافة/ ضريبة الدمغة/ رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضرائب ،ونطاق تطبيقها وتأثير التطور التكنولوجي على مجال الضرائب ، كما يتضمن الاختبار عدد من الأسئلة التي تغطي مهارات وأساسيات الحاسب الآلي/ الأساسيات المبدئية للتعامل مع كل من ( Internet Applications - Windows - Word -Excel - PowerPoint).





وأيضا المعلومات العامة والقدرة على التفكير المنطقى والمهارات الأساسية (إدارة الوقت/ التفاوض/ إدارة الاجتماعات)



