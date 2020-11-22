تعرف على نتائج مباريات دوري مراكز الشباب بالسويس

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:28 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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دك مركز شباب المدينة نظيره بالشلوفة بنتيجة 11 هدفا مقابل لا شئ، في مباراة اقيمت على ملعب شباب المدينة بالاربعين مساء اليوم الأحد، في منافسات الجولة التانية بالمجموعة الاولي من دورى مراكز الشباب بمحافظة السويس.

وبهذا النتيجة يحصل شباب المدينة على أول ثلاث نقاط بالمسابقة، أما شباب الشلوفة ينال الخسارة الثانية على التوالي.

وفي نفس التوقيت، فاز مركز شباب المثلث على شباب قرية عامر نتيجة 3-2، في لقاء اقيم على ملعب الأول ليرفع المثلث رصيده ل 6 نقاط، في المقابل تجمد رصيد القرية عند 3 نقاط.

كما حقق مركز شباب الرائد فوزا مها على مركز شباب الحرية بنتيجة 3-2، وجمع ملعب شباب السلام اللقاء بين الفريقين، وبهذا النتيجة يرفع شباب الرائد رصيده الي 6 نقاط، اما الحرية بدون نقاط.

ويأتي ترتيب المجموعة بعد الاسبوع الثانى كالتالي:

1- المثلث 6 نقاط
2- الرائد 6 نقاط
3- القرية3 نقاط
4-المدينة 3 نقاط
5-الحرية بدون نقاط
6- الشلوفة بدون نقاط

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