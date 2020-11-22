"الفجر الفني" يكشف تفاصيل خوض مراد مكرم تجربة الغناء

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:52 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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علم 'الفجر الفني' ان الفنان مراد مكرم، انتهي من تصوير اخر أغانيه والتي تحمل اسم "انا غبي" ضمن عدد من الاغاني والتي من المقرر طرحها الفترة القادمة كلمات والحان مدحت الخولي.


من ناحية أخري يواصل عرض برنامج "الأكيل" الذي يقدمه الإعلامي والفنان مراد مكرم لشاشة cbc sofra .


تتلخص فكرة البرنامج "الأكيل" في استضافة مراد مكرم لأصحاب المطاعم والأكلات المشهورة، وتذوق أكلاتهم المميزة ومعرفة أسرار الطبخة، من خلال لقاءات معهم ومع الطهاة داخل مطبخ المطعم.


وكان آخر أعماله التليفزيونية مشاركته في مسلسل "شبر مية" ويشاركه البطولة عدد كبير من نجوم الفن منهم احمد صلاح السعدني وندي موسي ونجلاء بدر.

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