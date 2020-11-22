بلاغ ضد تطبيقات وصف وصرف الدواء على جوجل



وفي البلاغ أن تلك التطبيقات تقوم بالتعامل المباشر مع المريض وإتاحة الأدوية الوصفية المحظور صرفها إلا بروشتة طبية وبالإخلال بوجوب التعامل المباشر مع صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة في صيدلية خاضعة للإشتراطات والتراخيص ومنها شروط عدة منها شرط المسافة التي لاتقل عن 100 متر بين الصيدليات وشرط قصر الملكية على صيدليتين وشرط منع إدارة الصيدلي لأكثر من صيدليتين.



وفي البلاغ أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يجرم تلك الممارسة والمزاولة، حيث يقرر أن ترخيص الصيدليات شخصي للصيدلي ويُحظر ذلك النشاط على الشركات والأشخاص الإعتبارية حماية لفئة الصيادلة من تغول الكيانات وحفاظا على فئة الصيادلة وصونًا لمقدراتهم ومصالحهم.



وجاء في البلاغ انه يتضح من السجلات التجارية لتلك الشركات عدم حصولها على ترخيص من وزارة الصحة او هيئة الدواء المصرية.



وسرد البلاغ المواد من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 التي تنص على التجريم والحظر والعقاب المواد أرقام 1،11،30،32،78،79،80،81 والمادة 27 من قانون تقنية المعلومات وطالب بتحريك الدعوى الجنائية ضد تلك الشركات.

تقدم المحامي د. هاني سامح (الصيدلي) والمحامي بالنقض صلاح بخيت ببلاغ للنائب العام ضد تطبيقات تمارس وصف وصرف وبيع الدواء إلكترونيا على جوجل بلاي بدون ترخيص من الصحة، حمل البلاغ رقم 24075 عرائض المكتب الفني وفيه قيام تسع شركات هي (فيزيتا، علاجي ،يداوي، بالشفا، دوايا، صيدلاني، الروشتة ) بإنشاء تطبيقات دوائية بدون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة بذلك، وأن تلك الشركات تمارس مهنة الصيدلة وتقوم بوصف وصرف وبيع الدواء (وبدون إرشاد للمريض الى طرق استخدامه ومحاذيره) في مزاولة لمهنة الصيدلة بدون ترخيص او تصريح او ضابط رقابي.