4.7 % تراجع في صادرات الجزائر من الغاز فى 2020

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:42 م
بوابة الفجر
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قال وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار إن من المتوقع تراجع صادرات الغاز الجزائرية 4.7 بالمئة العام الجاري، بفعل تراجع الطلب من أوروبا والمنافسة من إمدادات أمريكية أرخص.

من المتوقع أن تبلغ صادرات الجزائر، التي تسهم مبيعات النفط والغاز بنسبة 95 بالمئة من دخلها، 41 مليار متر مكعب من الغاز هذا العام، انخفاضا من 43 مليار متر مكعب في 2019، بحسب الوزير.

وبلغت إيرادات النفط والغاز 33 مليار دولار في 2019 ومن المتوقع أن تسجل 23 مليار دولار في العام الحالي.

وقال عطار إن إجمالي إنتاج الغاز سيصل إلى 126 مليار متر مكعب، مقابل 127 مليار متر مكعب في 2019، إذ تأثر الانتاج بتقادم الحقول ونقص الاستثمار بينما نما الاستهلاك المحلي 5.3 بالمئة سنويا منذ 2009 ليصل إلى 46 مليار متر مكعب العام الماضي.

سنت الجزائر العام الماضي قانونا للطاقة يستهدف تعزيز الجاذبية الاستثمارية لقطاعات النفط والغاز لكنها لم تنشر بعد لائحته التنفيذية الضرورية للاسترشاد بها عند أخذ قرارات الاستثمار.

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