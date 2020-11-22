ضربة قاضية لخط دفاع برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني التشخيص النهائي لإصابة جيرارد بيكيه أمام أتلتيكو مدريد في كرة مشتركة مع أنخيل كوريا، ثم خرج باكيًا من أرض الملعب.

وقال برشلونة، في بيان رسمي: "أجريت الاختبارات، اليوم، على بيكيه، وأظهرت أن لديه التواء من الدرجة الثالثة في الرباط الجانبي للركبة".

وأضاف البيان: "كما يعاني بيكيه من إصابة جزئية في الرباط الصليبي الأمامي في الركبة اليمنى، وتتوقف مدة غياب اللاعب على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الإصابة الأولى ستكلف بيكيه الغياب عن المباريات لمدة شهرين على الأقل.

بينما الإصابة الثانية أكثر خطورة، ويحتاج اللاعب لفترة تتراوح من 3 إلى 5 أشهر للتعافي، وذلك وفقًا لحالة الرباط الصليبي.