مؤشر سوق الأسهم السعودية يربح 10 نقاط عند الإغلاق

تضاعفت الأسهم التي نجحت في الوصول الى أعلى سعر خلال 52 أسبوع مطلع تداولات الأسبوع الجاري.





وخلال جلسة اليوم الأحد قفزت قائمة الأسهم لأعلى سعر خلال 52 أسبوعا إلى نحو 23 سهما مقابل متوسط 10 إلى 15 سهما بالأسبوع الماضي.





وقلص السوق السعودي خلال تداولات اليوم الاحد جانب من ارتفاعاته الى اقتربت من الـ 0.5%.





ومع بدء فترة التداول على ارتفع مؤشر السوق بنحو 0.11% مغلقاً تعاملاته عند مستويات 8588 نقطة رابحا نحو 10 نقاط.





وتخطت التداولات حتى تلك اللحظات 13.3 مليار ريال بعد التعامل على نحو 451 مليون سهم عبر تنفيذ 516 ألف صفقة.





وارتفعت كافة أسهم القائمة اليوم عدى ثلاثة أسهم استقر منهم وتراجع آخران.





وتراجعت أسهم أسيج والأندلس اليوم الأحد، إلا أنها لاتزال ملامسة لأعلى سعر منذ 52 أسبوع، فيما استقرت أسهم المجموعة السعودية.







