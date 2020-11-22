ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 02:46 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي  إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.25% رابحاً 13.66 نقطة ليغلق عند مستوى 5540.57 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23% رابحاً 14.31 نقطة ليغلق عند مستوى 6133.10 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.29% رابحاً 12.45 نقطة ليغلق عند مستوى 4364.69 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.43% رابحاً 19.36 نقطة ليغلق عند مستوى 4482.06 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 111.4 مليون سهم بقيمة 30.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6956 صفقة.


 وصعدت 6 قطاعات على رأسها العقار بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.31%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.31%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.29%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.87%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.64%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%.
 
وجاء سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.80%، يليه سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 9.54%، ثم سهم شركة رمال الكويت بنسبة 8.67%، فيما تصدر سهم شركة الشعبية الصناعية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 8.98% يليه سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 6.60%، ثم سهم شركة الكوت للمشاريع الصناعية بنسبة 4.99%.

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