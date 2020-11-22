إيران تسجل أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الأحد، أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وشهدت إيران، ارتفاعًا جديدًا في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالوباء إلى 854361، بعد تسجيل 13053 حالة جديدة.

ورصدت السلطات الإيرانية، 475 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات إلى 44802.