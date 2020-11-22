آيتن عامر تكشف عن هدية زوجها لها بمناسبة عيد ميلادها

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أكدت الفنانة آيتن عامر، أنها تعتبر العام الماضي بمثابة نقلة كبيرة لها في مشواها الفني؛ وذلك بسبب تقديمها لشخصية "ريهام" التي ظهرت بها في مسلسل "فرصة تانية" والتي نالت على إعجاب الجمهور.

وأكدت آيتن عامر خلال مداخله هافية لها اليوم في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر شاشة "extra news"، أنها تقوم حاليًا بقراءة ثلاثة مشاريع فنية؛ لكي تختار منهم ما ستشارك به في رمضان المقبل 2021، مشيرة إلى أن زوجها يساعدها في اختيار أعمالها، لكنها لم تتعاقد حاليًا على أي واحدٍ منهم.

وأوضحت آيتن عامر عن هدية زوجها لها بمناسبة عيد ميلادها، مُشيرة إلى أنه أهدها "خاتم من الألماس".

وفي سياق آخر، تُشارك آيتن عامر حاليًا في مسلسل "سكن البنات"، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، هاجر الشرنوبي، حجاج عبد العظيم، محسن صبري، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، منة فضالي، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

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