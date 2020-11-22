محمد نجاتي يروج لمسلسل "ضربة معلم"

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:53 م
أماني سلام
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روج الفنان محمد نجاتي، لمسلسل "ضربة معلم" الذي يشارك به مع النجم محمد رجب، وتم عرض أولي حلقاته مساء أمس السبت.



ونشر محمد نجاتى، مقطع فيديو عبر حسابه على فيس بوك: "أتمنى أنكم تتابعوه عشان المسلسل مهم أوى بالنسبة ليا على المستوى الشخصى، وأعتقد أنه هيكون مهم بالنسبة ليكم، و يضم مجموعة كبيرة من النجوم و ان شاء الله يعجبكم".



مسلسل "ضربة معلم" من بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

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