بـ 1.1 مليار جنيه .."الإستثمار المصرية" توافق على 31 مشروعاً جديداً
الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:13 م
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وافق محمد عبدالوهاب رئيس هيئة الاستثمار المصرية، على 31 مشروعاً إستثمارياً جديداً خلال أول 9 شمور من 2020 بحوالي 1.1 مليار دولارورؤوس أموال 417 مليون دولار .
واكد محمد عبدالوهاب، ان نشاط المناطق الحرة شهدت استقراراً في الصادرات الخارجية على الرغم من تداعيات فيروس كورونا ، مضيفا الي أن محافظات القاهرة والجيزة والشرقية ودمياط، تضم 7 مناطق استثمارية، بها 938 مشروعاً في العديد من القطاعات، بحجم استثمارات 29 مليار جنيه، وتوفر 75 ألف فرصة عمل
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