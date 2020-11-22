بـ 1.1 مليار جنيه .."الإستثمار المصرية" توافق على 31 مشروعاً جديداً

وافق محمد عبدالوهاب رئيس هيئة الاستثمار المصرية، على 31 مشروعاً إستثمارياً جديداً خلال أول 9 شمور من 2020 بحوالي 1.1 مليار دولارورؤوس أموال 417 مليون دولار .







