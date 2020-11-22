بـ 1.1 مليار جنيه .."الإستثمار المصرية" توافق على 31 مشروعاً جديداً

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:13 م
هيئة الأستثمار المصرية
هيئة الأستثمار المصرية
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وافق محمد عبدالوهاب رئيس هيئة الاستثمار المصرية،  على 31 مشروعاً  إستثمارياً جديداً خلال أول 9 شمور من 2020 بحوالي 1.1 مليار دولارورؤوس أموال 417 مليون دولار  . 


واكد محمد عبدالوهاب، ان نشاط المناطق الحرة شهدت استقراراً في الصادرات الخارجية على الرغم من تداعيات فيروس كورونا ، مضيفا الي أن محافظات القاهرة والجيزة والشرقية ودمياط، تضم 7 مناطق استثمارية، بها 938 مشروعاً في العديد من القطاعات، بحجم استثمارات 29 مليار جنيه، وتوفر 75 ألف فرصة عمل

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