الكشف عن نتيجة المسحة الطبية الثانية لـ"كهربا"

ظهرت نتيجة المسحة الطبية الثانية التي أجراها محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي أمس السبت وجاءت نتيجتها إيجابية ايضا، ليستمر عزل اللاعب وغيابه عن الفريق وفقاً للبروتوكول الطبي.









وكان الأهلي أعلن يوم الاربعاء الماضي اصابة محمود كهربا بفيروس كورونا بعد أن ظهرت العينة التي أجرها إيجابية المسحة، قبل أن ينضم صالح جمعة وأحمد ياسر ريان ايضا لقائمة اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا في الأهلي.









وكان طبيب الأهلي أكد أن حالة محمود عبد المنعم كهربا جيدة، وأنه لا يُعانى من أي أعرض قوية لفيروس كورونا الذى أصيب به مؤخراً، وأن اللاعب يخضع للعزل المنزلى حالياً ويتلقى متابعة مُستمرة من جهاز الفريق الطبى ويلتزم بالبرنامج العلاجى للتعافى من هذا الفيروس.









ويدخل الأهلي معسكراً مغلقاً اليوم الأحد استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.



