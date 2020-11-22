رئيس جامعة بنى سويف: المستشفى الجامعي ضمن أول 7 جامعات في تطبيق الميكنة الرقمية

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عن اختيار مستشفى بني سويف الجامعي ضمن أول سبع جامعات على مستوى الجمهورية يتم فيها تطبيق نظام الميكنة الرقمية.

وأوضح الدكتور منصور أنه سيتم عقد اجتماع يوم 27 نوفمبر الحالي لكيفية تطبيق البرنامج والاحتياجات المطلوبة بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية ووزارة الاتصالات.

وأكد رئيس جامعة بني سويف أن ميكنة المستشفى تعتبر نقلة نوعية بالخدمة الطبية داخل المستشفى حيث إن المريض منذ دخوله وخروجه من المستشفى يتم تحويله تلقائيا إلى العيادات المختلفة والصيدلية لصرف العلاج اللازم، ما يسهل التعرف على التاريخ المرضى للمريض وسرعة تشخيص الحالة.

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