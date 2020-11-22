



رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر نوفمبر 2020 من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات.. وكيفية السداد





رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر نوفمبر، في أواخر كل شهر ميلادي تزداد عمليات البحث عبر جوجل عن رابط الاستعلام الالكتروني عن فاتورة التليفون الارضي ، لكي يتم سدادها خلال الوقت المحدد وقبل موعد فرض الغرامة، كما يتم البحث عن فاتورة الاستهلاك للمنزلي للمكالمات التي تم إجراؤها خلال الثلاثة شهور تفاديا لانقطاع الخدمة في أي وقت، ونظرا لأهمية هذا الأمر نورد خلال السطور التالية لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي وكيفية السداد.





فاتورة التليفون الارضي 2020

يستعلم عدد كبير من المواطنين عن فاتورة التليفون الارضي ، حتىيمكن استمرار في الخدمة واستقبال المكالمات، حيث يعد وجود الهاتف داخل البيوت المصرية أمر في منتهي الأهمية، فلم تعني الهواتف المحمولة عن التليفون الارضي ، نظرا انقطاع الشبكة الأمر الذي لابد من وجود بديل حتى يتم التواصل الأهل والأصدقاء مع بعضهم البعض.





خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

اللدخول على المنصة الإلكترونية التابعة لشركة المصرية للاتصالات أمر ليس بالصعب، لطالما كان لطالما كن رابط الدخزل متاح للشخص، حيث يتم الدخول على الينك من خلال محرك البحث جوجل، والضغط على كلمة استعلام عن فاتورة التليفون، يليه ادخال رقم الأرض وكود المحافظةثم الضغط على خانة عرض الفاتورة، ويمكن دفع فاتورة التليفون الارضي من الأماكن التابعة لوزارة الاتصالات المخصصة لسداد فاتورة التليفون الارضي مثل مكاتب فوري والمصرية.



