أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 22-11-2020

ننشر أسعار بورصة الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 22-11-2020 ، حيث إستقرت الأسعار ووصل سعركيلو الفراخ البلدي حوالي 28 جنيه ، أما سعر كيلو الفراخ البيضاء 20 جنيه ، ويفضل بعض الناس الدجاج البلدي لما تحتويه من قيمة غذائية أعلي ، فيما يفض البعض الأخر الفراخ البيضاء بسبب سهولة شوائها .









وفينا يلي أسعار الدواجن اليوم الأحد 22-11-2020 طبقاً لما ورد بسوق العبور :





1ـ سجل سعر بيع الكيلو المعلن في المزارع 20 جنيها، وتصل إلي المستهلك بسعر 24 جنيها.

2ـ سجلت كارتونة البيض بمبلغ 26 ونصف جنيها في المزرعة ليتم بيعها للمستهلك بسعر 31 جنيها.





3ـ بلغ سعر بيع الفراخ الساسو في المزرعة إلي 23 جنيها ،وذلك ليباع إلي المستهلك بسعر 27 جنيها.





4ـ بلغ سعر بيع الكيلو للدواجن البلدي الحر ليسجل 28 جنيها في المزرعة ليصل إلى المستهلك بقيمة 31 جنيها.





توقعات بورصة الدواجن أثناء الفترة القادمة :



