أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 22-11-2020

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:24 ص
أسعار الفراخ
أسعار الفراخ
الفجر الإقتصادي
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 ننشر أسعار بورصة الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 22-11-2020 ، حيث إستقرت الأسعار ووصل سعركيلو الفراخ البلدي حوالي 28 جنيه ، أما سعر كيلو الفراخ البيضاء 20 جنيه ، ويفضل بعض الناس الدجاج البلدي لما تحتويه من قيمة غذائية أعلي ، فيما يفض البعض الأخر الفراخ البيضاء بسبب سهولة شوائها .


وفينا يلي أسعار الدواجن اليوم الأحد 22-11-2020  طبقاً لما ورد بسوق العبور :

1ـ سجل سعر بيع الكيلو المعلن في المزارع 20 جنيها، وتصل إلي المستهلك بسعر 24 جنيها.
 
2ـ سجلت كارتونة البيض بمبلغ 26 ونصف جنيها في المزرعة ليتم بيعها للمستهلك بسعر 31 جنيها.

3ـ بلغ سعر بيع الفراخ الساسو في المزرعة إلي 23 جنيها ،وذلك ليباع إلي المستهلك بسعر 27 جنيها.

4ـ بلغ سعر بيع الكيلو للدواجن البلدي الحر ليسجل 28 جنيها في المزرعة ليصل إلى المستهلك بقيمة 31 جنيها.

توقعات بورصة الدواجن أثناء الفترة القادمة :

أوضح رئيس الشعبة أن توقعات أسعار بورصة الدواجن أثناء الفترة القادمة ، منوها إلى أنه من الصعب توقع حالة بورصة الدواجن أو أن نجزم بأن نترقب ارتفاع أو انخفاض في الأسعار، نتيجة إلي عدم إمكانية توقع تحسن في المؤشرات و الاقتصاد العالمي أو تراجع وزيادة في القوة الشرائية، حيث إن ذلك لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

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