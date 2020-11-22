أسعار اللحوم البلدي اليوم الأحد 22-11-2020 .. "الضاني" من 90-170 جنيه
الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:12 ص
الفجر الإقتصادي
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إستقر سعر اللحوم اليوم الأحد 22-11-2020 ، وتراوح كيلو الكندوزمابين 80 الي 165 جنيه ، ووفرت الدولة كثيرا من إحتياجات اللحوم عن طريق طرحها في منافذ القوات السملحة بأسعار مخفضة جدا، حيث تعتبر اللحوم هي الغذاء الرئيسي للمصريين لما تحتويه علي البروتينات والكالسيوم وبعض العناصر الأخري المفيدة.
وننشر أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 22-11-2020 كالتالي :
سعر الكيلو البتلو ما بين 100 إلى 180 جنيهًا.
وتراوح سعر كيلو الكندوز، ما بين 80 إلى 165 جنيها.
وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين 90 إلى 170 جنيهًا.
وتراوح كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 90 إلى 170 جنيهًا.
وقامت الدولة بمجهودات رائعة لتوفير اللحوم للمواطنين عن طريق فتح منافذ القوات المسلحة لبيع اللحوم بأسعار منخفضة لمحدودي الدخل .
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