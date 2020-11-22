البرازيل تسجل 376 وفاة و32622 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:03 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم الأحد، 376 وفاة و32622 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وأعلنت السلطات الصحية في البرازيل، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، وصل إلى 60527، والوفيات إلى 168989 حالة.

 

وكانت البرازيل، تحتل المركز الثالث عالميا بعد الولايات المتحدة والهند من جهة الإصابات بكورونا حيث سجلت 6 ملايين حالة.

 

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