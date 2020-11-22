شبورة وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الأحد

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.

كما توقع الخبراء، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وتظهر شبورة مائية صباحا وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة.

أما بالنسبة لطقس ساعات الليل، فمن المتوقع، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

بيان بدرجات الحرارة
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى 22
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 21
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 15 والعظمى 22
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 10 والعظمى 20
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 22
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 17 والعظمى 22
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة في السويس الصغرى 15 والعظمى 23
درجات الحرارة في العريش الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة في رفح الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 25
درجات الحرارة في نخل الصغرى 09 والعظمى 21
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 18 والعظمى 22
درجات الحرارة في طابا الصغرى 16 والعظمى 21
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 06 والعظمى 19
درجات الحرارة في الطور الصغرى 16 والعظمى 25
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 26
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 17 والعظمى 25
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 24
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 23
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 13 والعظمى 24
درجات الحرارة في قنا الصغرى 14 والعظمى 25
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 14 والعظمى 25
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 15 والعظمى 26
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 25
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 13 والعظمى 24
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 20 والعظمى 26
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 25
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 19 والعظمى 24
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 20 والعظمى 25

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