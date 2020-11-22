كريم عبد العزيز: مقصدتش التلميح عن "محمد رمضان" في منشوري عن الزعيم عادل إمام

أكد كريم عبد العزيز، أنه لم يقصد التلميح عن محمد رمضان في منشوره عن الزعيم عادل إمام، مضيفأ: "يومها أول واحد اتصل بيا كان محمد رمضان وقال لي أنا متاكد ان الكلام ده متقصدنيش بيه.. والصحافة مش هتوقع بينا".





وأشار خلال لقائه في برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلانى، المذاع على "دي إم سي" إلى أنه كان يقصد شخص اخر من وراءه منشوره، متحفظًا على ذكر أسمه.





وجدد تأكيده: "أنا مفيش حاجة بينى وبين محمد رمضان ولكن لما كتب في الأول رد عنده عشان خاطر الصحافة كانت نزلت وقتها".



















