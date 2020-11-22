ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراتي ريال مدريد وبرشلونة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:17 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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وضع فياريال ريال مدريد في وضع حرج حيث تمكن من إحراز نتيجة التعادل الإيجابي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الليجا الإسباني.


وتقدم ريال مدريد في نتيجة اللقاء عن طريق مريانو دياز في الدقيقة 2، وعادل جيرارد مورينيو النتيجة لفياريال في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

وبهذا التعادل، توقف رصيد الميرنجي عند 17 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، بجانب أنه له لقاء مؤجل، وأصبح رصيد فياريال 19 نقطة في المرتبة الثاني مؤقتًا.


وعلى الجانب الآخر فاز أتليتكو مدريد على ضيفه برشلونة بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب واندا متروبوليتانو.


وسجّل يانيك فيريرا كاراسكو هدف المباراة الوحيد في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بعد خطأ كارثي من مارك أندري تير شتيجن.


وفيما يلي سيعرض لكم الفجر الرياضي ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباراتي ريال مدريد وبرشلونة:-


ريال سوسيداد  20 نقطة

2 – أتلتيكو مدريد  20 نقطة

3 – فياريال  19 نقطة

4 – ريال مدريد  17 نقطة

5 – غرناطة  14 نقطة

6 – قادش 14 نقطة

7 – إشبيلية 13 نقطة

8 – إلتشي  12 نقطة

9 – ريال بيتيس  12 نقطة

10 – برشلونة 11 نقطة

11 – فالنسيا  11 نقطة

12 – خيتافي  11 نقطة

13 – أوساسونا 11 نقطة

14 – أتلتيك بيلباو  9 نقاط

15 – ديبورتيفو ألافيس  9 نقاط

16 – إيبار  9 نقاط

17 – ليفانتي 7 نقاط

18 – هويسكا  7 نقاط

19 – سيلتا فيجو 7 نقاط

20 – بلد الوليد  6 نقاط

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